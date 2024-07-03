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Россиянам рассказали, как вести себя при автоподставе

Психотерапевт Фомин: с автоподставщиками нельзя вступать в диалог

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Shutterstock/Daniel Tadevosyan

При ДТП, похожем на автоподставу, надо запереться в машине и вызвать полицию. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

«В случае автоподставы жертва, как правило, не полностью понимает, как произошло ДТП. Когда на человека накатывают тревога и страх, он начинает хаотично мыслить. В этом случае надо запереться в машине и вызывать полицию. Ни в коем случае нельзя вступать в диалог с потенциальными автоподставщиками. Распознать их можно, если они предлагают решить вопрос прямо на месте. Однако сейчас так уже никто не делает», — пояснил специалист.

Фомин добавил, что водителя должно насторожить, если другой участник аварии пытается убедить его в правдивости своей версии произошедшего. Это может быть манипуляцией, пояснил психотерапевт. Еще один тревожный знак — агрессия со стороны участника ДТП, если ему предлагают вызвать правоохранителей.

«В такой ситуации нельзя вступать в диалоги, объяснять свою позицию и пытаться доказать что-то. Мошенников убедить ни в чем не получится. Поэтому можно просто сказать, что сотрудники полиции сами разберутся, кто прав и кто виноват. Как правило, после этого автоподставщики оставляют человека в покое», — подытожил Фомин.

Ранее были названы семь способов, как обезопасить себя в российском такси.

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