Продажи новых автомобилей в России оказались выше ожидаемого

Продажи новых автомобилей в России за первое полугодие выросли на 74,5% (до 747,8 тыс. авто с учетом альтернативных каналов поставок) в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. Об этом сообщается в релизе Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в РФ (АЕБ), поступившем в «Газету.Ru».

«Основной тенденцией первого полугодия 2024 г. стал стремительный рост рынка продаж новых автомобилей, который превысил прогнозные значения начала года», — заявил председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев.

Также в исследовании говорится, что только в июне в РФ было реализовано 130,7 тыс. автомобилей (+49,6% в сравнении с июнем 2023-го).

Калицев отметил, что сокращение объема параллельного импорта, повышение локализации производства автомобилей и регулирование поставок через страны ЕАЭС в определенный момент замедлили рост продаж машин, однако не изменили общую тенденцию.

До этого «АвтоВАЗ» раскрыл новые данные о продажах Lada. За первое полугодие 2024-го российский автопроизводитель реализовал 217 тыс. автомобилей, что на 51,5% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Самые высокие продажи зафиксировали у Lada Granta. За полгода было реализовано 101 тыс. автомобилей и 19 тыс. по итогам июня. За ней следует Lada Vesta, которую купили 64 тыс. раз за 6 месяцев. Также компании удалось продать 23 тыс. Lada Niva Legend. Тем временем Lada Niva Travel показала результат в 25,4 тыс. экземпляров. А вот Lada Largus была распродана с показателем в 107 единиц.

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