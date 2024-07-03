Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Продажи новых автомобилей в России оказались выше ожидаемого

В России продажи новых автомобилей за полугодие выросли на 74,5%

close
100%
Depositphotos

Продажи новых автомобилей в России за первое полугодие выросли на 74,5% (до 747,8 тыс. авто с учетом альтернативных каналов поставок) в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. Об этом сообщается в релизе Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в РФ (АЕБ), поступившем в «Газету.Ru».

«Основной тенденцией первого полугодия 2024 г. стал стремительный рост рынка продаж новых автомобилей, который превысил прогнозные значения начала года», — заявил председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев.

Также в исследовании говорится, что только в июне в РФ было реализовано 130,7 тыс. автомобилей (+49,6% в сравнении с июнем 2023-го).

Калицев отметил, что сокращение объема параллельного импорта, повышение локализации производства автомобилей и регулирование поставок через страны ЕАЭС в определенный момент замедлили рост продаж машин, однако не изменили общую тенденцию.

До этого «АвтоВАЗ» раскрыл новые данные о продажах Lada. За первое полугодие 2024-го российский автопроизводитель реализовал 217 тыс. автомобилей, что на 51,5% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Самые высокие продажи зафиксировали у Lada Granta. За полгода было реализовано 101 тыс. автомобилей и 19 тыс. по итогам июня. За ней следует Lada Vesta, которую купили 64 тыс. раз за 6 месяцев. Также компании удалось продать 23 тыс. Lada Niva Legend. Тем временем Lada Niva Travel показала результат в 25,4 тыс. экземпляров. А вот Lada Largus была распродана с показателем в 107 единиц.

Ранее сообщалось, что россиян собираются ежедневно штрафовать за езду без ОСАГО по госномеру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами