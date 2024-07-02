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Названы семь способов, как обезопасить себя в российском такси

Психолог Аракелова назвала семь способов обезопасить себя от агрессии в такси

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Shutterstock

Пассажирам такси необходимо следовать нескольким правилам, которые помогут им не попасть в потенциально опасную ситуацию. О них корреспонденту «Газеты.Ru» рассказала член профессиональной психотерапевтической лиги РФ, психолог Армена Аракелова.

«Всегда пользуйтесь официальными сервисами такси и перед поездкой убедитесь, что данные водителя и автомобиля совпадают с теми, что указаны в приложении. По возможности перед посадкой сделайте фото автомобиля и водителя и отправьте его близкому человеку (друзьям или семье)», — посоветовала специалист.

По словам психолога, в целях безопасности лучше садиться на заднее сиденье, чтобы держать дистанцию и покинуть автомобиль в случае необходимости. Оказавшись внутри салона, нужно позвонить (или сделать вид) близкому человеку и сообщить информацию о машине и маршруте достаточно громко, чтобы водитель это услышал. Если в поведении человека за рулем есть что-то настораживающее, то пассажиру также следует наладить контакт с внешним миром и показать, что он активно разговаривает по телефону.

Аракелова добавила, что при разговоре с водителем рекомендуется поддерживать спокойный и вежливый тон общения, чтобы не провоцировать агрессию. Но при этом следует оставаться настороже и не разглашать личную информацию.

«Проверяйте маршрут на своем телефоне. Если водитель начинает отклоняться от пути, вежливо уточните этот момент. Ведите себя уверенно. Даже если чувствуете тревогу, не демонстрируйте этого. Слабость и страх могут спровоцировать агрессивного водителя. Если водитель начинает вести себя неадекватно, смело и уверенно просите его остановить машину», — подытожила специалист.

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