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Для расследования взрыва автобуса в Москве подключили автокомпанию, которая его сделала

«ЛиАЗ» создал оперативную комиссию по расследованию взрыва автобуса в Москве

После взрыва автобуса в Москве на крыше ЛиАЗа-6213.71 будет проведено расследование спецкомиссией, в которую войдет производитель транспортного средства. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Ликинского автобусного завода (входит в »Группу ГАЗ»).

«На Ликинском автобусном заводе создана специальная комиссия для расследования причин инцидента с автобусом в Ижорском проезде, специалисты предприятия выехали на место происшествия», — рассказал представитель завода.

Собеседник уточнил, что пострадавшая машина была выпущена в 2019 году, и уже находится не на гарантии, не на контракте жизненного цикла.

«В ходе расследования совместно с производителем баллона будет изучен поврежденный баллон и определены причины разрушения», — уточнили в «ЛиАЗе».

Инцидент с газомоторным автобусом произошел в Москве 2 июля на Ижорском проезде. При подъезде к пассажирской остановке на крыше автобуса сдетонировал газовый баллон. Ударная волна была такой мощности, что от нее разворотило крышу автобуса, сам баллон улетел в сторону жилых домов. По информации Дептранса города и столичной Госавтоинспекции, тяжелые травмы получил водитель и один из пассажиров. В сообщении ведомства уточняется, что «водитель услышал хлопок и остановил автобус».

«Причины происшествия установит специальная комиссия ГУП «Мосгортранс» совместно с Ликинским автобусным заводом «Группы ГАЗ» — производителем техники», — уточняет Дептранс.

Ранее стало известно, кто еще пострадал от взрыва газового баллона в автобусе в Москве.

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