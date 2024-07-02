Одну из улиц Москвы перекрыли из-за взрыва автобуса

В Москве в результате взрыва баллона на крыше автобуса перекрыли проезд по Ижорскому проезду. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно перекрыто по Ижорскому проезду. На месте работают оперативные службы», — говорится в публикации.

В Дептрансе посоветовали выбирать для объезда Ижорскую или Клязьминскую улицы.

До этого стало известно, что в Москве на крыше автобуса, который работает на метане, взорвался баллон. В результате водитель получил тяжелые травмы. Среди пассажиров пострадавших нет. Инцидент произошел около 12:30 в Ижорском проезде, в районе дома 5а.

Баллон взорвался на автобусе «ЛиАЗ 6213.71». Его выпускает завод «ЛиАЗ», входящий в »Группу ГАЗ».

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