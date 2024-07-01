Lada Vesta впервые вошла в число самых угоняемых авто в России

Отечественный автомобиль Lada Vesta по итогам первого полугодия 2024 года стал лидером рейтинга угонов, вытеснив марки Toyota и Kia. Об этом сообщается в релизе «Страхового дома ВСК», поступившем в «Газету.Ru».

«Самыми угоняемыми авто в этом году стали автомобили ВАЗ (60%), Hyundai и Kia (по 13%). Причем среди отечественных автомобилей самой востребованной моделью является Vesta. В прошлом году антирейтинг возглавляли Kia (29%) и Toyota (18%)», — отмечается в сообщении компании.

По данным «Страхового дома ВСК», общее число угонов в январе — июне 2024 года сократилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом возросло количество случаев, когда автомобиль угоняют не в том регионе, в котором он зарегистрирован. Если в 2023 году на долю таких угонов пришлось 6% зафиксированных страховых случаев, то в 2024-м — 67%. Самым опасным с точки зрения возможного угона для путешествующих автомобилистов в ВСК назвали Кизлярский район Дагестана.

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