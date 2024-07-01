Стала известна новая уловка мошенников при продаже автомобилей в России

Автомобили с криминальным прошлым и измененной маркировкой злоумышленники часто пытаются сбыть гражданам по поддельному паспорту гражданина РФ, поэтому при покупке автомобиля следует тщательно проверять этот документ. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Нужно посмотреть, чтобы не было признаков переклейки фотографии, когда ее вырезают сквозь пленку и меняют, а сверху наносят второй слой ламинирующей пленки. Проверяя паспорт продавца, следует посмотреть, чтобы не было второго слоя ламинации и убедиться, чтобы страница с данными не была отрезана и вклеена у корешка паспорта», — рассказал Шелков.

По его словам, также при проверке паспорта продавца автомобиля желательно сопоставить серию паспорта и год выдачи с кодом подразделения, в котором он выдан. Преступники очень часто делают паспорт, якобы выданный в Москве, а код подразделения в нем относится к другому региону. Также используют бланки паспортов, в которых первые две цифры, обозначающие регион выдачи, не соответствуют указанным в поддельном документе данным, привел пример он.

Такие уловки часто применяют при продаже угнанных автомобилей или машин, на которых числятся долги, либо они находятся в залоге.

Ранее Максим Шелков перечислил «Газете.Ru» признаки поддельного ПТС.