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Житель Барнаула заснял на видео, как автомобиль засосало под землю на парковке

Водитель автомобиля, который утащило под землю в Барнауле, не пострадал

В Барнауле под припаркованным автомобилем прорвало трубу с горячей водой, после чего машину сначала подбросило вверх, а потом утащило под землю. Очевидец ЧП Александр рассказал «Газете.Ru», что в момент происшествия водителя не было в салоне.

«Видел момент, когда машина уже была в яме. Воды вокруг не было, но потом опять был большой поток, и автомобиль еще сильней ушел под воду. Водителя в авто не было, он находился в здании, на безопасном расстоянии. Времени больше находиться там и наблюдать не было, и я ушел», — сказал Александр.

Он уточнил, что пострадал американский внедорожник Jeep Grand Cherokee.

Ранее в Урюпинске пешеходы вытащили водителя из зависшего над глубокой ямой автомобиля.

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