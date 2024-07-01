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Поливальную машину уничтожил огонь в центре Москвы

На Кутузовском проспекте в Москве загорелась поливальная машина

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«Осторожно, Москва»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

На Кутузовском проспекте в центре Москвы загорелась поливальная машина, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» и публикует видеозаписи инцидента.

По его данным, пожар произошел во время процедуры орошения проезжей части. На место прибыли сотрудники МЧС.

На кадрах видно, что очаг возгорания возник за кабиной грузовика «КамАЗ», на шасси которого смонтирована пластиковая емкость для воды. Затем пламя перекинулось и на нее. Также выгорела кабина грузовика, пламя охватило и заднее колесо поливальной машины. Прибывшие на место пожарные начали сбивать пламя, поливая автомобиль водой из брандспойта.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель GAC не намерен выплачивать компенсацию владельцу внедорожника GAC, загоревшегося на трассе М-12.

Ранее владелец BMW получил от компании $2 млн за отрезанный дверью палец.

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