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GAC отказался выплачивать компенсацию владельцу сгоревшего в России кроссовера

Shot: GAC обвинил в возгорании машины на трассе М-12 посторонний предмет

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Экспертиза признала причиной возгорания внедорожника GAC на трассе М-12 посторонний предмет, оказавшийся на каталитическом нейтрализаторе, компания не намерена выплачивать компенсацию за его ремонт. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По его данным, в компании заявили, что автомобиль был собран качественно и GAC не виноват в случившемся. Проведенная экспертиза показала, что источником возгорания стал посторонний предмет в районе каталитического нейтрализатора, который является одной из самых нагреваемых частей автомобиля. В GAC уточнили, что поврежденный автомобиль был оформлен в лизинг на юридическое лицо и претензии должны быть адресованы в страховую компанию.

Пожар автомобиля GAC GS8 произошел в конце мая 2024 на трассе М-12 »МоскваКазань». Его водитель получил серьезные ожоги лица, рук и ног, поскольку не мог покинуть салон из-за заблокировавшегося ремня безопасности. Потушить машину помогли сотрудники АЗС, при въезде на которую машина вспыхнула.

После двух случаев возгорания автомобилей GAC в России Росстандарт инициировал проверку продукции этой компании на соответствие требованиям безопасности. Об этом подробно писала «Газета.Ru».

Ранее стало известно, какие китайские автомобили наиболее дешево обходятся россиянам в ремонте.

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