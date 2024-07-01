Стали известны максимальные зарплаты дальнобойщиков

В России этой весной более чем в 4 раза подскочил спрос на дальнобойщиков в сравнении с прошлым годом. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Работа», которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

По данным аналитиков, на фоне высокого спроса дальнобойщикам за год повысили зарплаты на 31%: весной 2024-го они могли рассчитывать в среднем на 177 тыс. рублей за месяц работы.

Также в 1,5 раза выросло число доступных вакансий для водителей погрузчиков и самосвалов. Средний размер их зарплаты тоже увеличился: до 62,7 тыс. рублей и 107 тыс. рублей соответственно. Однако самый высокий заработок работодатели готовы предложить дальнобойщикам, водителям трала (160 тыс. рублей) и тонара (135 тыс. рублей). В пятерку самых высокооплачиваемых профессий также вошли водитель тягача (125 тыс. рублей) и самосвала.

По оценке «Авито Спецтехники», рост числа вакансий совпадает с положительной динамикой спроса на эти виды транспорта. Например, востребованность новых самосвалов за год выросла на 8,6% по сравнению с весной 2023 года, на автобусы — на 36,7%, а на тракторы — на 33%.

Ранее в Россию привезли китайского конкурента «Газели».