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Водителям рассказали, получат ли они штраф за отсутствие аптечки в авто

Автоксперт Зиновьев: отсутствие аптечки в авто не приведет к штрафу

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Shutterstock

Многие водители считают, что за отсутствие аптечки в авто полагается штраф, однако на самом деле это не так. Об этом рассказал автоэксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

«В актуальном Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС, аптечка не упоминается. В ПДД тоже. Техосмотр для частной легковой автотехники отменили. ГИБДД подтверждает, что отсутствие аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки не является административным правонарушением», — пояснил он.

При этом автоэксперт отметил, что приказ Минздрава о комплектации аптечки все еще действует. Недавно ведомство предложило расширить ее изотермическим одеялом.

До этого врач объяснил, что водители, страдающие от хронической усталости и недосыпа, могут быть так же опасны на дорогах, как и нетрезвые. По его словам, хроническая усталость может приводить к дорожному гипнозу. Водитель впадает в такое состояние из-за длительной поездки и монотонного вождения. В подобной обстановке мысли склонны блуждать. Поэтому после поездки человек даже не может вспомнить, что происходило во время вождения. Дорожный гипноз опасен тем, что из-за него легко потерять концентрацию, отметил специалист.

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