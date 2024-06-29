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В Москве из-за жесткого ДТП с четырьмя авто затруднено движение

На юго-востоке Москвы из-за массового ДТП парализовало движение

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Телеграм-канал «Дептранс. Оперативно»

На юге-востоке Москвы произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На ул. Полбина в районе д.46 столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

В результате аварии оказалось затруднено движение на 1,4 км в сторону области. Проехать можно только по одной полосе, в Дептрансе посоветовали искать пути объезда.

До этого на Красной площади мужчина на электросамокате сбил с ног пятилетнего мальчика. Виновник ДТП был вместе с сыном, который тоже катался на самокате и уехал после аварии вслед за отцом. Пострадавшего ребенка доставили в больницу, у него травма головы. Полиция разыскивает самокатчика, спровоцировавшего аварию.

Ранее стало известно, что мэр Алатыря уволился после вождения с девушкой на коленях.

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