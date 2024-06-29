На подходах к Крымскому мосту стоят очереди из автомобилей

В очереди при въезде на Крымский мост со стороны Тамани находится 165 транспортных средств. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.

По состоянию на 11:00 мск, в очереди со стороны Керчи находились 210 транспортных средств. Время ожидания составляло около часа.

До этого движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывали второй раз за утро.

Сообщалось также, что в очереди перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани находятся 240 транспортных средств.

Днем 28 июня более 400 автомобилей скопилось на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи. Очереди со стороны Тамани перед пунктом досмотра при этом не было.

До этого представитель Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук заявлял, что для Киева больше нет смысла уничтожать Крымский мост, поскольку Россия почти не использует его в военных целях.

Ранее дрон-разведчик США засекли неподалеку от Крымского моста.