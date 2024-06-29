Движение по Крымскому мосту возобновлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя 17 минут после временного перекрытия. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится.

До этого сообщалось, что в очереди перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани находятся 240 транспортных средств.

Утром в субботу, 29 июня, Крымский мост был перекрыт около часа.

Накануне днем сообщалось, что более 400 автомобилей скопилось на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи. Очереди со стороны Тамани перед пунктом досмотра при этом не было.

Представитель Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук заявлял, что для Киева больше нет смысла уничтожать Крымский мост, поскольку Россия почти не использует его в военных целях.

Ранее в Госдуме ответили на заявление Украины о военном значении Крымского моста.