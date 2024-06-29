Движение на Крымском мосту временно перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении, опубликованном в 9:23 мск.

До этого сообщалось, что в очереди перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани находятся 240 транспортных средств.

Утром в субботу Крымский мост был перекрыт около часа.

Днем 28 июня сообщалось, что более 400 автомобилей скопилось на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи. Очереди со стороны Тамани перед пунктом досмотра при этом не было.

До этого представитель Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук заявлял, что для Киева больше нет смысла уничтожать Крымский мост, поскольку Россия почти не использует его в военных целях.

Ранее в ГД ответили на заявление Украины о военном значении Крымского моста.