В Россию привезли первые автомобили VGV белорусской сборки

В Россию привезли первую партию китайских кроссоверов VGV белорусской сборки. Об этом говорится в сообщении официального дистрибьютора марки в РФ «Мотор-Плейс».

Речь идет о кроссоверах U70 Pro и U75 Plus, которые выпускает белорусский завод «Юнисон». Автомобили успешно прошли таможенное оформление, отметили в компании. Старт продаж ожидается в ближайшее время.

15 мая компания VGV представила в Москве кроссоверы U70 Pro и U75 Plus. Первая модель получила бензиновый 1,5-литровый турбомотор на 145 л.с., который работает в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач. Также доступен шестидиапазонный «автомат». Длина новинки составляет 4825 мм, а дорожный просвет - 200 мм. U70 Pro предлагают приобрести в пятиместном или семиместном вариантах.

А вот кроссовер U75 Plus получил многорычажную заднюю подвеску, двухлитровый бензиновый двигатель с турбонаддувом на 199 л.с. Также внутри у новинки установили автоматическую коробку. Длина автомобиля составляет 4825 мм. Машина может разогнаться до «сотни» за 8,2 секунды.

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