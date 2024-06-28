В России показали первый электросамокат для ДПС

В России представили первый электросамокат для ДПС. Разработчиком прототипа выступил кикшеринг «МТС Юрент». Его показали на Петербургском международном юридическом форуме.

«В случае создания специального подразделения МВД России для контроля за соблюдением правил дорожного движения водителями средств индивидуальной мобильности, мы готовы передать их в пользование стражам порядка», — отметили в пресс-службе компании.

Прототип разработан на основе коммерческого электросамоката Ninebot S90L. Он отличается от других большей прочностью и комфортном. На СИМ установлены два экрана, которые отображают скорость, уровень заряда и информацию о медленных зонах. Представленный электросамокат выполнен в белых и синих оттенках.

До этого в Госдуме предложили создать «электросамокатную полицию», которая будет контролировать соблюдение правил дорожного движения пользователями электросамокатов. Соответствующее обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву направил депутат Владислав Даванков. Сажин назвал подобные инициативы борьбой с ветряными мельницами, подчеркнув, что такое подразделение потребует денежных вложений, причем неясно, чем оно будет заниматься зимой. Депутаты должны прислушаться к предложениям профессионального сообщества, заявил автоэксперт.

Ранее стало известно, нужно ли ставить электросамокаты с номерами на учет в ГАИ.