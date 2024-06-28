Дилеры рассказали, вернутся ли в Россию ушедшие автобренды

Возвращение зарубежных автобрендов в Россию практически невозможно. Об этом агентству «Автостат» рассказал директор по продажам и маркетингу «Санрайз Групп» Михаил Попов.

«Возврата ушедших иномарок в традиционном виде – не ждем, он будет зависеть напрямую от геополитики и санкционного давления. Возврат в формате, когда компания выкупает технологии и под другим юрлицом занимается производством, вполне вероятен», — заявил он.

Он добавил, что при наличии желания автобренды уже могли бы найти пути реализации авто в РФ, однако компании по такому пути не идут. Попов считает, что производители боятся рисковать и пока пытаются как можно сильнее дистанцироваться от отечественного рынка.

До этого сообщалось, что в Германии, в городе Гермерсхайме, полиция провела обыск в офисах автодилерских компаний, которых подозревают в незаконных поставках машин в Россию. Отмечается, что правоохранители обыскали не менее семи офисов и частных владений. В результате было выявлено порядка 190 незаконных экспортных поставок. Официально автомобили отправляли в Казахстан, Киргизию, Турцию и Белоруссию, однако по факту они попадали в РФ в обход эмбарго ЕС. Следователи арестовали активы дилеров на сумму €4,5 млн.

Ранее стало известно, когда заработает бывший завод Volkswagen в России.