Автобренд Hongqi запустил продажи нового кроссовера в России

В России китайская компания Hongqi запустила продажи кроссовера HS3 стоимостью 4-4,6 млн рублей. Новинку показали на пресс-конференции производителя в Москве.

На рынок РФ модель поступила в двух комплектациях. На выбор предлагаются версии с 1,5-литровым двигателем на 156 л.с., семиступенчатым «роботом» и передним приводом или с двухлитровым мотором на 245 л.с., восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Первую модификацию модели можно купить за 4 млн рублей, а вторую — за 4,6 млн рублей. Габариты автомобиля составляют 4655х1900х1668 мм при колесной базе в 2770 мм.

Дебют HS3 состоялся в середине прошлого года в Шанхае.

До этого китайский автобренд Hongqi сообщил, что планирует представить до конца 2024 года на российском рынке несколько новинок. Среди моделей — кроссовер HS3, седан L1 и внедорожники HS5 и HS7. Также на российском рынке появится минивэн Hongqi HQ9, сейчас он предлагается с передним приводом и бензиновым двигателем.

Ранее в Россию привезли китайского конкурента «Газели».