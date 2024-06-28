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Масштабная авария произошла во Владивостоке

Во Владивостоке грузовик столкнулся с 9 автомобилями, есть пострадавшие

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РИА Новости

Во Владивостоке грузовик столкнулся с девятью автомобилями, есть пострадавшие. Об этом сообщает прокуратура Приморья в своем Telegram-канале.

«Трое водителей и один пассажир с различными травмами доставлены в медицинское учреждение. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного их здоровью», — заявили в местной прокуратуре.

Уточняется, что инцидент произошел в районе дома №12 «а» на улице Верещагина. За рулем грузовика в этот момент находился иностранный гражданин из Узбекистана — он задержан, в это время будет проверена законность его пребывания на территории России.

До этого солист челябинской филармонии покусал гаишника, чтобы уйти от погони.

Инспекторы ДПС остановили машину солиста в деревне под названием Верхние Караси из-за неисправности ТС. Однако вокалист решил скрыться и в ходе попытки задержания укусил одного сотрудника, а другого ударил по ноге.

Ранее автоюрист назвал шесть фраз, которые злят инспекторов ГАИ.

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