Врач рассказал, как правильно принимать таблетки от укачивания

Водители и пассажиры, которых укачивает в поездках на авто, нередко прибегают к помощи соответствующих лекарств, однако принимать их следует с осторожностью. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказала врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк.

«Кинетозы или укачивания могут частично купироваться препаратами. На сегодняшний день их довольно много. Все они воздействуют на разные отделы нервной, вегетативной, периферической и центральной систем, поэтому их нужно подбирать индивидуально. Лучше всего обратиться ко врачу и рассказать ему о своих симптомах, которые преобладают во время укачивания», — отметила специалист.

При этом Саволюк добавила, что принимать подобные препараты следует с осторожностью, поскольку некоторые из них сильно воздействуют на организм, оказывая эффект «скорой помощи». Такие лекарства, как правило, нужно принимать непосредственно в дороге. Еще существуют гомеопатические препараты, которые можно принимать уже за месяц до автопутешествия. Они позволяют подготовить вестибулярный аппарат к длительной поездке.

Помимо лекарств, существуют и другие способы облегчить дорогу, отметила Саволюк. В первую очередь врач посоветовала как следует выспаться перед поездкой, поскольку уставший человек тяжелее переносит укачивания. Если же речь идет о пассажире, то лучше запланировать поездку на ночное время, чтобы ему удалось поспать.

«Также не стоит ехать натощак или с полным желудком. Нужно соблюсти баланс и отказаться от сладостей и газировок», — подытожила врач.

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