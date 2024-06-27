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Стали известны новые подробности о водителе упавшей с парковки BMW в Краснодаре

РИА: водитель BMW, вылетевший с парковки в Краснодаре, купил автомобиль недавно

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Водитель BMW, который упал с 3-го этажа парковки в Краснодаре, приобрел автомобиль два месяца назад. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на друга мужчины.

«Я даже не помню, какая у него там резина была. Он так ездит, что у него резина уже лысая», — рассказал он.

Он добавил, что его приятель любил спортивные автомобили и ездить на высокой скорости. По словам друга, находившаяся в автомобиле женщина была беременна от водителя, также в салоне находился ее сын от законного супруга. Источник отметил, что перед выездом на парковку между ней и любовником случилась ссора.

Инцидент произошел 25 июня, в ТЦ «Галерея». Автомобиль марки BMW с мужчиной, женщиной и ребенком внутри вылетел с парковки на третьем этаже. Прибывшие на место медики спасти их не смогли. По словам знакомого водителя, мужчина мог не успеть сориентироваться после резкого подъема.

До этого СМИ сообщали о том, что водитель мог поменять имя. Исходя из документации, которая оказалась в распоряжении журналистов, ранее у мужчины было имя Роман Бутенко. У него был свой центр, который помогал людям, пристрастившимся к наркотикам или алкоголю, избавиться от зависимости.

Ранее водитель на Audi A7 спровоцировал жесткое ДТП на юго-востоке Москвы и попал на видео.

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