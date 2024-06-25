Друг разбившегося на парковке в Краснодаре водителя назвал возможную причину трагедии

Водитель упавшего с третьего этажа парковки ТЦ «Галерея» в Краснодаре BMW Х6 мог не успеть сориентироваться после резкого подъема. Об этом «Газете.Ru» заявил друг погибшего Рафаэля Аракельяна. По его словам, мужчина был опытным водителем и не был «любителем погонять».

«Я с этим человеком не год и не два знаком. Мы частенько ездили вместе и он, наоборот, нам, кто помладше, говорил, чтобы ездили тихо. Он не любитель был гонять. На одном из кадров видео из парковки видно, что там есть подъем на въезде. Я как водитель с 15-летним стажем могу сказать, что, когда едешь там, пока пика подъема не достигнешь, дальше ничего не видишь. Вот что там произошло. Эта машина скоростная, очень быстрая, она как спорткар. Он когда подъехал к подъему, остановиться уже не успел и вылетел. А там вправо резкий поворот, и туда заехать бы тоже не успел. Расстояние маленькое там было. Он водит машины давно. У него и больше намного была машина – Toyota Land Cruiser 200, она в три раза больше этой машины и выше. У этого человека багаж за спиной и опыт вождения большой. Просто обман зрения там произошел. К тому же там покрытие скользкое. Зимой на шипах я не мог подниматься. Там отшлифованная поверхность, сложно остановиться», — рассказал друг погибшего.

На вопрос, заезжал ли до сегодняшнего дня Рафаэль на парковку в ТЦ «Глерея», он не знает.

«Я не знаю. Но если бы он туда частенько заезжал, такого бы не произошло. Потому что зная этого парня, в здравом уме и рассудке… Он порядочный хороший мальчик, он бы лишнего ничего не допустил. Тем более он не один был. Помимо девушки с ним там и ребенок был. Это не тот человек, который гонял бы. Некоторые комментируют, что он якобы перед девушкой хотел повыпендриваться. Нет, такого не могло быть. Очень жаль. Этот человек для города с нуля построил реабилитационный центр, помогал нарко и алкозависимым. Немаленький вклад в этот город внес. Многим помогал и являлся примером для нас всех, и он соответствовал этому примеру», — отметил друг погибшего водителя.

25 июня краснодарские СМИ сообщили, что с парковки на третьем этаже ТЦ «Галерея» упал автомобиль BMW. Как сообщили Telegram-каналу «Россия.Кубань» в полиции, в салоне были мужчина, женщина и подросток. Они находились в бессознательном состоянии. Прибывшие на место медики не смогли их спасти.

Позже в сети появилось видео с камер, которые успели зафиксировать момент разгона BMW Х6 перед вылетом с третьего этажа. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

Ранее очевидица происшествия на парковке ТЦ «Галерея» рассказала, что машина при падении чуть не задавила ее подругу.