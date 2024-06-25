Россиянам рассказали, как обойтись с неадекватными таксистом

Пассажирам такси не следует вступать в конфликт с водителем, который ведет себя неадекватно и агрессивно. Такую рекомендацию в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» дал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

«Если водитель такси ведет себя неадекватно по отношению к пассажиру (кричит, оскорбляет или угрожает), то в этом случае вступать в конфликт не стоит, поскольку это не приведет ни к какому положительному результату. В худшем случае ответное агрессивное поведение только сильнее спровоцирует таксиста и может привести к опасной ситуации», — пояснил он.

Фомин отметил, что если конфликтная ситуация уже произошла, то лучше всего попросить водителя остановить машину. Однако этого не стоит делать, если такси едет по безлюдной местности, например возле леса. В таком случае нужно остановиться на ближайшей остановке. При этом психотерапевт посоветовал пойти на хитрость и убедить водителя, что выйти из машины понадобилось из-за плохого самочувствия. Например, пассажир может сказать, что его укачало и тошнит.

«В качестве предлога можно сослаться на любую другую проблему со здоровьем, чтобы отвлечь водителя и вывести разговор в новое русло. Выйдя из машины и находясь в безопасности, можно обратиться в соответствующие службы с жалобой», — подытожил Фомин.

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