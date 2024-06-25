На видео попало начало атаки террористов в Дагестане

В сети появилось видео с камер наблюдения, которые зафиксировали начало атаки террористов в Махачкале. Кадры опубликовал Telegram-канал «Тут Дагестан».

«Авто с террористами попало в пробку на светофоре, они были вынуждены остановиться и как только вышли начали стрелять по полицейской машине», — говорится в публикации (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

На кадрах видно, что машины, которые стояли в пробке, после начала стрельбы стали быстро выезжать на «встречку».

23 июня в дагестанском Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно боевики открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Полицейские ликвидировали пятерых нападавших.

Ранее сообщалось, что в Пятигорске мужчины танцевали лезгинку на дороге, пока силовики вели бой с террористами в Дагестане.