Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Чудом никого не придавило»: очевидица – о падении машины с третьего этажа в Краснодаре

В Краснодаре женщина успела отпрыгнуть перед падением машины с парковки ТЦ «Галерея»

close
100%
Предоставлено «Газете.Ru»

В Краснодаре с третьего этажа парковки ТЦ «Галерея» упал автомобиль. Как рассказала «Газете.Ru» очевидица происшествия Сусанна, машина при падении чуть не задавила ее подругу, которая в последний момент успела отпрыгнуть. По ее словам, перед ЧП она слышала грохот.

«Прямо перед подругой упала машина, успела отпрыгнуть назад, отделалась царапинами. Успела назад отбежать, сначала увидела тень, затем начали падать обломки. Все очень быстро произошло. Сначала был грохот, как будто стройматериалов. Мы не местные, подумали, стройка недалеко. Затем посыпалась сверху обшивка, потом само авто упало. Каким-то чудом на тротуаре никого не было и не придавило. В машине вроде как три человека, пытаются реанимировать. Автомобиль сильно поврежден, дверь сразу выломали, подбежали мужчины пытались перевернуть авто, потом решили ждать скорую», — сказала она.

Еще одна очевидица Мария в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что после падения к автомобилю подбежали мужчины, которые пытались самостоятельно выломать дверь, чтобы спасти водителя и пассажиров.

«Я проходила на том месте. Перешла дорогу, и через 30-40 секунд после того, как я была на этом месте, машина упала. На тротуаре в тот момент никого не было. Через 10-15 секунд после падения начали люди подходить, мужики дверь выламывать. Они минут 10 ломали, никак не могли достать человека из машины. Минут через 15 приехала пожарная машина, полиция. На тот момент просто дверь открыли, человека не вытащили», — уточнила она.

25 июня краснодарские СМИ сообщили, что с третьего этажа ТЦ «Галерея», где находится парковка, упал автомобиль BMW. Как сообщили Telegram-каналу «Россия.Кубань» в полиции, в салоне были мужчина, женщина и ребенок — они в бессознательном состоянии.

Ранее стало известно, что водитель из Благовещенска, сбивший детей на тротуаре, купил машину месяц назад.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами