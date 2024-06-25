«Чудом никого не придавило»: очевидица – о падении машины с третьего этажа в Краснодаре

В Краснодаре с третьего этажа парковки ТЦ «Галерея» упал автомобиль. Как рассказала «Газете.Ru» очевидица происшествия Сусанна, машина при падении чуть не задавила ее подругу, которая в последний момент успела отпрыгнуть. По ее словам, перед ЧП она слышала грохот.

«Прямо перед подругой упала машина, успела отпрыгнуть назад, отделалась царапинами. Успела назад отбежать, сначала увидела тень, затем начали падать обломки. Все очень быстро произошло. Сначала был грохот, как будто стройматериалов. Мы не местные, подумали, стройка недалеко. Затем посыпалась сверху обшивка, потом само авто упало. Каким-то чудом на тротуаре никого не было и не придавило. В машине вроде как три человека, пытаются реанимировать. Автомобиль сильно поврежден, дверь сразу выломали, подбежали мужчины пытались перевернуть авто, потом решили ждать скорую», — сказала она.

Еще одна очевидица Мария в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что после падения к автомобилю подбежали мужчины, которые пытались самостоятельно выломать дверь, чтобы спасти водителя и пассажиров.

«Я проходила на том месте. Перешла дорогу, и через 30-40 секунд после того, как я была на этом месте, машина упала. На тротуаре в тот момент никого не было. Через 10-15 секунд после падения начали люди подходить, мужики дверь выламывать. Они минут 10 ломали, никак не могли достать человека из машины. Минут через 15 приехала пожарная машина, полиция. На тот момент просто дверь открыли, человека не вытащили», — уточнила она.

25 июня краснодарские СМИ сообщили, что с третьего этажа ТЦ «Галерея», где находится парковка, упал автомобиль BMW. Как сообщили Telegram-каналу «Россия.Кубань» в полиции, в салоне были мужчина, женщина и ребенок — они в бессознательном состоянии.

Ранее стало известно, что водитель из Благовещенска, сбивший детей на тротуаре, купил машину месяц назад.