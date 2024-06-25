В России сильно подешевели китайские автомобили Ora

Китайский автоконцерн Great Wall снизил стоимость хетчбэка Ora 03 в разных версиях на 300-400 тысяч рублей. Это следует из актуального прайс-листа на сайте марки.

Осенью прошлого года модель дебютировала в РФ в базовой версии Premium и стоила 3,9 млн рублей. Вторая комплектация GT предлагалась за 4 млн рублей. К сегодняшнему дню размер скидки на эти авто составил 400 тысяч и 300 тысяч соответственно.

СМИ предполагают, что таким образом компания решила дать Ora 03 последний шанс привлечь внимание россиян, в обратном случае ее уберут из предложения.

До этого исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев рассказал «Газете.Ru», что к летнему сезону спрос на автомобили Ora в РФ стал расти. «Мы больше инвестируем в продвижение электрических машин, видим ответную реакцию как со стороны дилеров, так и со стороны покупателей. О каких-то высоких цифрах не говорим, потому что изначально ставили достаточно консервативные планы, чтобы понять, вообще будет спрос или нет», — отмечал он.

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