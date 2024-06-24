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Названа стоимость содержания китайского лифтбека Zeekr 001

НАПИ: 5 лет владения лифтбеком Zeekr 001 обойдутся в 3,8 млн рублей

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Zeekr

За пять лет на содержание китайского лифтбека Zeekr 001 его владельцу придется потратить 3,8 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

По данным аналитиков, стоимость 1 км пробега составляет 50,62 рубля, в месяц же содержание машины обойдется в 63,3 тыс. рублей, за год — 759,3 тыс. рублей. Стоимость владения Zeekr 001 за пять лет составит 3,8 млн рублей.

Расчет ориентирован на среднестатистического москвича, который за год проезжает 15 тыс. км. При оценке аналитики учитывали затраты на каско и ОСАГО, а также налоги и сборы, расходы на покупку покрышек, ТО и бензина.

Расчеты проводились для автомобиля Zeekr 001 в версии You, его стоимость составляет 7,5 млн рублей.

До этого стало известно, что бывший завод Mercedes в подмосковном Есипово начнет сборку премиальных автомобилей бренда Exeed (принадлежит концерну Chery) по договору о контрактной сборке.

Так, серийная сборка Exeed, начиная с модели VX, стартует в июле, а в августе первую партию получат дилеры.

Ранее сообщалось, что в России появился новый внедорожник Haval H5 за 3,7 млн рублей.

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