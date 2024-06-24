Названа стоимость содержания китайского лифтбека Zeekr 001

За пять лет на содержание китайского лифтбека Zeekr 001 его владельцу придется потратить 3,8 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

По данным аналитиков, стоимость 1 км пробега составляет 50,62 рубля, в месяц же содержание машины обойдется в 63,3 тыс. рублей, за год — 759,3 тыс. рублей. Стоимость владения Zeekr 001 за пять лет составит 3,8 млн рублей.

Расчет ориентирован на среднестатистического москвича, который за год проезжает 15 тыс. км. При оценке аналитики учитывали затраты на каско и ОСАГО, а также налоги и сборы, расходы на покупку покрышек, ТО и бензина.

Расчеты проводились для автомобиля Zeekr 001 в версии You, его стоимость составляет 7,5 млн рублей.

До этого стало известно, что бывший завод Mercedes в подмосковном Есипово начнет сборку премиальных автомобилей бренда Exeed (принадлежит концерну Chery) по договору о контрактной сборке.

Так, серийная сборка Exeed, начиная с модели VX, стартует в июле, а в августе первую партию получат дилеры.

Ранее сообщалось, что в России появился новый внедорожник Haval H5 за 3,7 млн рублей.