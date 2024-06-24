Стало известно, когда чаще всего образуются очереди в МРЭО ГИБДД

Россияне чаще всего ставят автомобиль на учет в МРЭО ГИБДД в самый последний месяц в году. Об этом «Газете.Ru» рассказали в сервисе «Отчеты Авто.ру» со ссылкой на данные, которые эксперты компании проанализировали за последние пять лет.

«Лидером по количеству зарегистрированных машин оказался конец декабря. Самая массовая дата — 27 декабря, в этот день на учет поставили 33,5 тыс. машин. Именно в это время сочетаются годовые премии и желание дилеров распродать машины до того, как они «постареют» на год», — рассказали «Газете.Ru» в сервисе.

Там отметили, что резкий спад постановки на учет машин наблюдается перед 8 марта. В целом март стал вторым по загруженности регистраций отделов месяцем в году. Это можно связать с тем, что некоторые женщины получают в подарок автомобиль.

В среднем 17,6 тыс. машин ставят на учет в России каждый день. Самые популярные месяцы — декабрь (648 тыс.), март (604 тыс.) и июль (589 тыс.).

Ранее россиянам назвали среднюю цену автомобиля с пробегом.