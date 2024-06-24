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В России могут начать лишать прав за незаконное использование знака «инвалид»

Госдума рассмотрит проект о лишении прав за неправомерный знак «инвалид» на авто

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Депутаты предложили законопроект о лишении водительских прав на период до трех месяцев за повторное незаконное использование опознавательного знака «инвалид» на автомобиле. Инициатива направлена на утверждение в правительстве, пишет РИА Новости.

Новые изменения в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают штраф в размере 10 тысяч рублей для граждан, а также лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев и конфискацию предмета правонарушения.

Также в проекте закона говорится о штрафах до 40 тысяч рублей с конфискацией автомобиля для должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, и до одного миллиона рублей с конфискацией транспортного средства для юридических лиц.

Предложенное дополнение к закону предусматривает наложение штрафов за установку опознавательного знака «инвалид» без соответствующего разрешения. Гражданам грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, должностным лицам — 20 тысяч рублей, а юридическим лицам — 500 тысяч рублей, с возможной конфискацией предмета правонарушения.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что произошло увеличение случаев незаконного использования знака «инвалид» для бесплатной парковки, что мешает инвалидам получить доступ к социальным и транспортным объектам.

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