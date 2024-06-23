В Москве от сильнейшего удара об столб перевернулся электробус

На Лухмановской улице Москвы в воскресенье, 23 июня, произошла тяжелая авария с участием электробуса — тяжелая машина на полном ходу протаранила мачту городского освещения, после чего автобус перевернулся. Об этом сообщает отдел по оперативной информации УМВД Москвы.

Ряд СМИ распространили видео, на котором видно, что у пассажирской машины сильно повреждена передняя часть, выбито не только лобовое стекло, но почти все пассажирские. Столб, который протаранил электробус, полностью свален на землю и переломлен в том месте, куда пришелся удар.

Как уточнили в МЧС, для ликвидации последствий инцидента не потребовалось оказание помощи со стороны пожарных и спасателей. В результате ДТП водитель электробуса не получил травмы, его госпитализация не потребовалась. По счастливой случайности в электробусе в этот момент не было пассажиров, поскольку машина ехала в парк.

Ранее появилось видео, как сургутянка влетела в торговый центр на машине.