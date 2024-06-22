Универсалы и фургоны Lada Largus дошли до дилеров

У российских дилеров «АвтоВАЗа» появились автомобили Lada Largus ижевской сборки. Об этом сообщает паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

«К дилерам начали поступать автомобили Lada Largus ижевской сборки. Стоит заметить, что интерьер на всех комплектациях выполнен в максимально простом варианте. С началом выпуска более оснащенных версий, что ожидается уже осенью этого года, цена естественно будет расти», — говорится в сообщении.

Пятиместный универсал Lada Largus предлагается в базовой комплектации Classic (от 1,66 млн рублей), которая оснащается 8-клапанным мотором мощностью 90 л.с. и включает водительскую подушку безопасности, систему ЭРА-ГЛОНАСС, ABS, кондиционер, электростеклоподъемники передних и задних дверей, центральный замок с дистанционным управлением.

Фургон Lada Largus будет стоить 1,67 млн рублей. В оснащение входят подушка безопасности водителя, кондиционер, ABS, система ЭРА-ГЛОНАСС, центральный замок с дистанционным управлением.

В России производство Lada Largus прекратилось весной 2022 года, после чего «АвтоВАЗ» выпустил еще несколько партий машин. Последние 650 машин были собраны летом 2023-го. До недавнего времени их можно было найти у дилеров, однако позже все запасы оказались полностью распроданы.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» поднял цены на Lada Granta и Niva Travel.