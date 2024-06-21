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В России представили плавающий автодом для малых рек

Quto: в Муроме началось производство автодомов для малых рек

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Фото компания VARUNA

В России в городе Муром компания Varuna приступила к производству автодомов-амфибий. Об этом сообщает издание Quto со ссылкой на руководителей этого проекта. Как отмечает портал, такой вид плавучих домов называется кемпботом, каюта такого транспорта вмещает четырех человек.

В помещении есть полноценная кухня, ванная комната, зона для приема пищи, спальные места. Кроме того, кемпбот оснащается кондиционером, телевизором и отдельной площадкой для барбекю. Автодом-амфибия довольно универсален: на суше он может служить, как обычный кемпер, а на водной поверхности он превращается в плавучий дом.

Скорость хода на воде такого плавсредства ограничивается мощностью установленного мотора. В распоряжении капитана есть автопилот, который помогает задать курс, а рулевой должен только контролировать судовой ход. Как заявляет производитель, управление таким хаусботом не требует дополнительных прав.

«Не нужно быть опытным капитаном, чтобы плыть домой», — уточняют представители компании.

Сейчас компания дорабатывает конструкцию «плавучего дома», чтобы на таких кемперах покупатели могли проходить даже по малым рекам. В 2025 году Varuna обещает построить 30 кемботов.

Ранее стало известно, во сколько обойдется путешествие в «доме на колесах».

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