Россиянам рассказали, как не угробить двигатель в жару

Двигатель автомобиля при движении в жаркую погоду может сильнее расходовать масло, поэтому нужно регулярно проверять его уровень. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента механического ремонта »Авилон Kia» Вадима Стрельбицкого.

«Кроме того, нужно следить за объемом охлаждающей жидкости. Она предотвращает перегрев двигателя, поэтому так важно особенно в жару поддерживать ее оптимальный уровень», — сказал автоэксперт.

По его словам, особое внимание необходимо уделить чистоте радиаторов. Если машина прошла несколько зимних периодов с частыми переходами через нулевую температуру, когда на дорогах разбрызгивается много реагента, то пространство между радиаторами, с большой долей вероятности, наполнено смесью из дорожной грязи и тополиного пуха.

По словам специалиста, при температурах до 25-30 °С перегрев силового агрегата не заметно, хотя мотор и автоматическая коробка передач работают в сложном температурном режиме. Проблемы обычно возникают, когда температура окружающего воздуха превышает 30 °С.

«Первый признак грязных радиаторов — автомобиль начинает нагреваться не в пробках, а при движении на скоростях, когда, казалось бы, набегающий поток воздуха не должен позволять этому происходить», — сказал Стрельбицкий.

По его словам, чаще всего очистка радиаторов требует снятия одного или обоих охладителей, что повлечет заправку кондиционера и прокачку системы циркуляции антифриза.

Стрельбицкий также порекомендовал во время жары отказаться от активного стиля вождения и буксировки прицепов или других автомобилей — это прямой путь к перегреву двигателя. Выигрышем для мотора будет заправка качественным высокооктановым топливом, которое уменьшает риск появления отложений в двигателе.

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