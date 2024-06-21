Автомобили в России можно будет регистрировать дешевле

Государственная дума предлагает сделать необязательной покупку полиса ОСАГО при регистрации автомобиля — в качестве причины называется то, что купленный автомобиль может долгое время не использоваться владельцем. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по транспорту Евгения Москвичева.

«Закон должен будет вступить в силу со следующего года. Такая поправка по срокам была внесена в его новую редакцию документа ко второму чтению, которое прошло в Госдуме на прошлой неделе», — сообщили в комитете.

В данный момент законопроект находится в стадии третьего чтения. Инициатива Москвичева нашла поддержку как в его «Единой России», так и в других парламентских фракциях. При этом парламентарии отмечают, что страховым компаниям законопроект, очевидно, не понравится.

До этого стало известно, что средняя стоимость полисов ОСАГО в апреле 2024 года составила 7263 рубля, что на 1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года и сразу на 10% меньше, чем в январе текущего года.

Ранее автоюрист раскрыл обман новой реформы ОСАГО, которая оставит водителей без денег.