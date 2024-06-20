Москвич спалил машину соседа за неправильную парковку

В Москве мужчина сжег купе BMW M4 своего соседа за то, что он неправильно парковался. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Стоимость машины составляет 12 млн рублей.

Отмечается, что водитель постоянно блокировал другие автомобили. Это надоело одному из его соседей. Он дождался, пока хозяин оставит автомобиль без присмотра, и поджег его. Вместе с BMW оплавились еще три авто, припаркованные рядом.

Пиромана задержал охранник, а жильцы вызвали полицию. Хозяин сгоревшего автомобиля на парковку пока не выходил.

До этого стало известно, что в Чите сгорели шесть автомобилей, принадлежащих местной автошколе.

Основная версия возгорания — поджог тополиного пуха. Было установлено, что рядом с гаражами 12-летний школьник поджигал тополиный пух в непосредственной близости от гаражного бокса.

Полиция проводит проверку. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция остановила пикап, в кузове которого находились семь человек.