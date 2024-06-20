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Жительница Сургута объяснила, почему отговаривает людей от покупки Lada

Сургутянка, отговаривающая от покупки Lada, назвала эти авто некачественными

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Авито

Девушка из Сургута, которая отговаривала от покупки автомобилей Lada, считает их некачественными. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Лучше взять японца подешевле и надежнее, чем потом хвататься за голову и продать в трейд-ин за 30к. Просто чтобы действительно кайфовать от этих авто, нужно дорабатывать их своими руками, в гараже какие-то мелочи, а дорабатывать авто, грубо говоря за 1.5 млн, ну, как-то желание не особо много, так как за эти деньги ты ждешь качественный продукт, а не скряб бряк и трынь», — сказала жительница Сургута.

До этого сургутянка разместила на Авито объявление, в котором написала, что готова отговорить любого потенциального покупателя от приобретения автомобиля Lada.

Женщина написала в объявлении, что «готова привести доводы, почему покупка Lada является плохой идеей». Также она может объяснить, «что это не стоит нынешних расценок».

По словам женщины, она владела автомобилями от «раньше было лучше» до «бери с салона, гарантия же есть». Позже объявление было заблокировано.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал кормить рабочих бесплатным мороженым.

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