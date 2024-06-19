У Lada Vesta выявили проблему с программным обеспечением

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал еще одну сервисную кампанию, которая затронет обновленные автомобили Lada Vesta. Об этом сообщает портал «Лада. Онлайн».

«АвтоВАЗ проводит очередную сервисную кампанию, на семействе Lada Vesta NG (новое поколение) обновляют программное обеспечение (ПО) контроллера системы управления двигателем (КСУД)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае обращения владельца новой Vesta в дилерский центр специалисты автоцентра проверят версии ПО КСУД и в случае необходимости обновят его до актуальной версии. Кроме того, в разъеме КСУД специалисты переставят пины.

До этого стало известно, что в России пройдет отзывная кампания в отношении 3,9 тыс. автомобилей Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX, которые могут самопроизвольно двигаться при переводе рычага трансмиссии в нейтральное положение. Из-за особенностей конструкции одного из дисков тормозной муфты при переводе трансмиссии в нейтральное положение диски не сразу выходят из зацепления с пластинами и часть крутящего момента продолжает передаваться на колеса.

Официальный представитель Toyota в России известит владельцев о необходимости перекалибровки блока управления автоматической трансмиссией.

Ранее сообщалось, что на «АвтоВАЗе» проводят сервисную кампанию по перекраске и замене бамперов автомобилей Lada Granta.