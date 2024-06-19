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Названы сроки начала продаж обновленного кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max

Продажи нового кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max в России стартуют до конца лета

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Chery

Китайская компания Chery до конца лета 2024 года выведет на российский рынок обновленный кроссовер Tiggo 7 Pro Max. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Автомобиль будет доступен с передним и полным приводом в шести комплектациях: Active, Active AWD, Prime, Prime AWD и Ultra, Ultra AWD.

В компании отметили, что обновленный кроссовер получил 1,6-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 150 л.с. и семиступенчатую роботизированную коробку передач DCT.

Основные изменения в новом Tiggo 7 Pro Max коснутся экстерьера и интерьера. Цены будут объявлены ближе к началу продаж.

До этого стало известно, что белорусско-китайское СП БелДжи начало отгружать российскому дистрибьютору компактный кроссовер Belgee X70.

Belgee Х70 — это паркетник Geely Atlas Pro с другими шильдиками. Автомобиль X70 встал на конвейер белорусского предприятия 24 мая. Как и Geely Atlas Pro, кроссовер оборудован светодиодными фарами и задними фонарями, 18-дюймовыми легкосплавными дисками и системой бесключевого доступа с запуском мотора кнопкой.

В переднеприводной версии автомобиль оснащен турбомотором 1.5 мощностью 177 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой гидромеханической АКП. Для полноприводной версии с многодисковой межосевой муфтой предусмотрена семиступенчатая роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением.

Ранее сообщалось, что под брендом Xcite в России станут выпускать кроссовер Chery Tiggo 8.

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