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Россиянам рассказали, можно ли смешивать моторные масла

Fit Service: смешивание моторных масел ведет к дорогостоящему ремонту двигателя

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Наталья Горшкова/РИА Новости

Смешивание различных моторных масел может привести к выходу двигателя автомобиля из строя. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора международной сети автосервисов Fit Service Никиту Родионова.

«Основной риск при смешивании — возможность химической реакции между присадками. В таком случае может выпадать осадок, происходить вспенивание и разные другие нежелательные явления. Происходит этот процесс не мгновенно, но в последствии ведет дорогостоящему ремонту мотора», — сказал Родионов.

По его словам, если используемое масло произведено не на основе полиальфаолефинов, а, например, полиэфира или силикона, то с чем-то иным его смешивать точно не стоит.

Между тем он отметил, что смешать масла можно в экстренных ситуациях. Например, при резком падении уровня. Доехав до автосервиса жидкость придется поменять.

До этого Родионов заявил, что в случае, если автомобиль рассчитан на заправку бензином Аи-92, его бессмысленно заправлять топливом с более высоким октановым числом, Аи-95 или Аи-98.

Он посоветовал избегать заправки высокооктановым топливом старых автомобилей, которые на него не рассчитаны — например, Lada 20-летней или 30-летней давности.

По его словам, в России иногда получают высокооктановое топливо из бензина с меньшим октановым числом путем добавления присадок, и оно имеет с низкооктановым общий базовый состав. Необходимо заправлять автомобиль топливом с тем октановым числом, которое рекомендовано автопроизводителем, тогда двигатель машины будет работать без перебоев.

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