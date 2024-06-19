Сургутчанка за деньги отговаривала от покупки автомобилей Lada

Авито удалило объявление женщины, отговаривавшей покупать Lada за 2,5 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Объявление на странице классифайда Авито разместила жительница Сургута. За деньги она предлагала отговорить потенциального покупателя автомобиля Lada от этого шага. Сейчас это объявление недоступно из-за нарушения правил сервиса.

Женщина написала в объявлении, что «готова привести доводы, почему покупка Lada является плохой идеей». Также она может объяснить, «что это не стоит нынешних расценок».

По словам женщины, она владела автомобилями от «раньше было лучше» до «бери с салона, гарантия же есть».

До этого президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что российские дилеры Lada не занимаются завышением цен на автомобили.

По словам Соколова, дилер может предложить клиенту установить на автомобиль Lada дополнительные. Или предложить различные услуги. Однако машину могут продать и без допопций в любом официальном автосалоне Lada.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал кормить рабочих бесплатным мороженым.