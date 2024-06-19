Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сургутчанка за деньги отговаривала от покупки автомобилей Lada

В Сургуте женщина за 2,5 тыс. рублей отговаривала от покупки Lada

close
100%
Авито

Авито удалило объявление женщины, отговаривавшей покупать Lada за 2,5 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Объявление на странице классифайда Авито разместила жительница Сургута. За деньги она предлагала отговорить потенциального покупателя автомобиля Lada от этого шага. Сейчас это объявление недоступно из-за нарушения правил сервиса.

Женщина написала в объявлении, что «готова привести доводы, почему покупка Lada является плохой идеей». Также она может объяснить, «что это не стоит нынешних расценок».

По словам женщины, она владела автомобилями от «раньше было лучше» до «бери с салона, гарантия же есть».

До этого президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что российские дилеры Lada не занимаются завышением цен на автомобили.

По словам Соколова, дилер может предложить клиенту установить на автомобиль Lada дополнительные. Или предложить различные услуги. Однако машину могут продать и без допопций в любом официальном автосалоне Lada.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал кормить рабочих бесплатным мороженым.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами