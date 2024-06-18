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Россиянам рассказали, как не угробить автомобиль на разбитом асфальте

Авилон назвал три правила езды по плохим дорогам

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Pixabay

Для того, чтобы не разбить автомобиль на плохой дороге, нельзя на ней резко тормозить и разгоняться. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павла Константинова.

«При езде на плохом дорожном покрытии — например, разбитом асфальте, рекомендую в первую очередь придерживаться аккуратного стиля вождения и избегать резкого торможения и ускорения. Особенно важно снизить скорость при сближении с проблемными участками дороги, — сказал эксперт.

Кроме того, Константинов посоветовал быть внимательнее и избегать ям и других неровностей. Если такой возможности нет, то можно проехать яму под прямым углом на маленькой скорости.

Водителям, которым приходится часто ездить по разбитым дорогам, надо избегать перегруза машины, так как это создает дополнительную нагрузку на шины и подвеску.

До этого автоэксперт Вадим Стрельбицкий заявил, что наиболее часто подвеске автомобиля выходят из строя стойки и амортизаторы. Это приводит к ухудшению управляемости, сцепления с дорогой, увеличению тормозного пути, из-за чего вероятность заноса резко вырастает.

На фоне чрезмерных нагрузок или ударов пружины могут ломаться или проседать. Это приводит к неравномерному распределению веса, что влияет на управляемость и повышает риск опрокидывания.

Еще одна категория распространенных проблем с подвеской — это износ шаровых опор. Эти детали соединяют рычаги подвески с колесами. Их износ приводит к люфту и ухудшению управляемости автомобиля.

Ранее водителям рассказали о семи распространенных поломках в китайских автомобилях.

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