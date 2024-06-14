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МВД сообщило об итогах медосвидетельствования виновника ДТП в Благовещенске

МВД: медосвидетельствование показало, что виновник ДТП в Благовещенске был пьян

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Телеграм-канал «Благовещенск №1»

По итогам медицинского освидетельствования было установлено, что водитель минивэна в Благовещенске, устроивший наезд на пешеходов, находился в нетрезвом состоянии.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале УМВД по Амурской области.

«Медицинское освидетельствование показало, что водитель – мужчина – находился в состоянии алкогольного опьянения», — заявили в управлении.

Сотрудники правоохранительных органов предварительно установили, что мужчина 1965 года, находившийся за рулем иномарки, не справился с управлением автомобилем на высокой скорости и сбил шедших по тротуару пешеходов. Жертвами стали женщина и двое детей в возрасте 15 и 15 лет, еще шестеро получили травмы.

Как заявил мэр Благовещенска Олег Имамеев, шесть человек, которых доставили в больницу после ДТП, находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии.

Авария произошла 14 июня. Telegram-канал «Благовещенск №1» опубликовал видео, на котором бордовый минивэн на полной скорости выезжает на тротуар и влетает в толпу как минимум из девяти пешеходов, среди которых были дети. При этом пострадавшие подлетают в воздух от сильного удара.

Ранее сообщалось, что сбивший толпу людей в Благовещенске водитель владел машиной 22 дня.

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