Водитель из Благовещенска, насмерть сбивший детей на тротуаре, купил машину месяц назад

Житель Благовещенска Евгений Бакарюкин, сбивший девять человек на тротуаре, из них троих — насмерть, купил машину меньше месяца назад, выяснила «Газета.Ru». Бакарюкин стал владельцем автомобиля Suzuki Solio 22 мая нынешнего года, за этот срок он не попадал в ДТП и не получал штрафов.

14 июня Telegram-канал «Благовещенск №1» опубликовал видео, на котором бордовый минивэн на полной скорости выезжает на тротуар и влетает в толпу как минимум из девяти пешеходов, среди которых были дети. При этом пострадавшие подлетают в воздух от сильного удара.

Позднее стало известно, что за рулем авто находился 59-летний Евгений Бакарюкин. На кадрах после ДТП, опубликованных в сети, видно, как мужчина сидит на земле с окровавленным лицом. Вокруг него собрались люди, которые называют его «синим» и советуют ему сидеть на месте.

По данным регионального минздрава, в аварии погибли три человека, двое из которых — дети. Еще шестеро находятся в «тяжелом и очень тяжелом» состоянии, уточнил мэр города. Губернатор Амурской области Василий Орлов добавил, что водитель был пьян, его задержали. Возбуждено уголовное дело.

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