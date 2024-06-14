Водитель, сбивший детей в Благовещенске, работал участковым

Виновник ДТП в Благовещенске, который сбил девять пешеходов, раньше работал в органах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«59-летний Евгений Бакарюкин, который сбил девять человек в Благовещенске, работал участковым в Ромненском районе Амурской области до 2005 года», — говорится в публикации.

Впоследствии мужчина открыл свое ИП и стал заниматься перевозками на маршрутках.

По словам родственников Бакарюкина, раньше он никогда не пил. Врачи увезли виновника ДТП на медицинское освидетельствование.

До этого в сети появилось видео с водителем минивэна. На кадрах видно, что мужчина сидит в крови на газоне и не может ничего объяснить. Его окружили очевидцы, которые чуть не совершили над мужчиной самосуд. По их словам, водитель пьян. Виновника оперативно увезла полиция.

Всего жертвами аварии стали пять человек, среди них дети. Еще четыре человека получили травмы, их состояние оценивается как тяжелое.

Ранее стало известно, какое наказание грозит виновнику ДТП в Благовещенске.