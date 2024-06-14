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Водителям рассказали, какие продукты в жару опасно есть за рулем

Врач Саволюк назвала четыре продукта, которые опасно есть водителям в жару

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Shutterstock

В жаркую погоду водителям стоит отказаться от некоторых продуктов, чтобы не перегревать организм. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказала врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк.

«Существуют продукты, которые сильно разгоняют температуру тела. Прежде всего, это высокобелковая пища. Если водитель ест мясо, курицу и вареные яйца, то его печень начнет работать активнее, тем самым сильнее разгоняя тепло по организму. Печень — это самый «горячий» орган, поэтому активизация его работы в жару не сыграет на руку человеку», — отметила специалист.

В теплую погоду не стоит употреблять сладкое, добавила врач. В жару такая пища повысит уровень кислотности в организме, поэтому водитель будет чувствовать себя вялым. Но если автомобилисту сильно захотелось мороженого, то выбор стоит сделать в пользу фруктового сорбета или льда с натуральным составом, заявила Саволюк. А вот от пломбира лучше отказаться.

Специалист посоветовала водителям в жаркую погоду налегать на растительную и молочную пищу. Например, на свежие фрукты и ягоды, а также на кефир и натуральный йогурт. Саволюк отметила, что лучше всего готовить себе классические холодные овощные супы (окрошка, свекольник и др.) и добавлять в минеральную воду лимон, имбирь или мяту. Они дадут ощущение свежести и просанируют желудочно-кишечный тракт.

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