Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали семь признаков выхода из строя генератора в машине

Fit Service назвал семь признаков поломки генератора автомобиля

close
100%
Наталья Горшкова/РИА «Новости»

Коварство поломки генератора заключается в том, что остановка автомобиля произойдет не сразу, а когда водитель может уехать далеко от ближайших СТО. Об этом «Газете.Ru» сообщил глава Fit Service в Бутово Дмитрий Козловский. По его словам, есть несколько признаков проблемного агрегата.

«Прежде всего, это посторонний шум, исходящий из моторного отсека. Это может быть свист или шуршание. О поломке может говорить тусклый свет фар или подсветки в салоне, а также мигание света или панели приборов. Однозначный тревожный сигнал — включение индикатора батареи на панели приборов», — сказал Козловский.

По словам эксперта, один из верных признаков поломки генератора является затрудненный пуск мотора. Когда генератор перестает работать правильно, аккумулятор недополучает заряд и не передает ток на ротор стартера.

Если есть шум, то чаще всего потребуется замена подшипника или приводного ремня. Ресурс подшипников генератора небольшой, их необходимо своевременно менять. Ремень со временем теряет натяжение и может изнашиваться. При просадке или отсутствии напряжения необходимо менять щетки генератора или интегральную плату, отметил специалист.

Ранее россиянам назвали четыре причины возникновения пожара в автомобиле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами