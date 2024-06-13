Самая элитная автокомпания КНР создала автомобиль, который учитывает угол наклона земной оси

Китайская компания Hongqi представила роскошный представительский седан Guoli под новым брендом Hongqi Golden Sunflower. Об этом сообщает carnewschina.com. Цена машины — $1 млн (89 млн рублей по курсу на момент публикации).

Размеры Hongqi Guoli составляют 5980 х 2090 х 1710 мм, колесная база равна 3730 мм, снаряженная масса составляет 3150 кг. Автомобиль отличается ретро-дизайном. В фарах использованы кристаллы. Кроме того, логотип наклонен вперед на 23,5°, что соответствует углу наклона земной оси.

Салон отделан кожей и украшен фирменными элементами, в том числе золотым логотипом Hongqi в виде подсолнуха на рулевом колесе. Центральная консоль оснащена большим количеством физических кнопок и ручек.

Автомобиль оснащен 4,0-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 388 л.с. в сочетании с восьмиступенчатой коробкой передач. Средний расход топлива составляет 15,2 л на 100 км, а максимальная скорость — 220 км/ч.

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