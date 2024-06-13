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Напавший на женщин у Оптиной пустыни оказался сбежавшим бойцом СВО

Baza: возле Оптиной пустыни в женщин стрелял сбежавший боец СВО

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Телеграм-канал «Осторожно, новости»

Раскрыта личность мужчины, который напал на женщин возле мужского монастыря Оптина пустынь — им оказался 31-летний военнослужащий Андрей Дымовских. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Стрельбу у монастыря в Оптиной Пустыни открыл военнослужащий, который, предположительно, самовольно покинул зону СВО», — говорится в публикации.

Также Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что подозреваемый мужчина имеет две судимости за кражи и контрабанду сильнодействующих веществ. В 2019 году его приговорили к пяти годам колонии строгого режима, однако ему удалось раньше выйти на свободу, завербовавшись участником СВО.

Для поимки преступника в Калуге и окрестностях ввели план «Сирена», мужчину пытались поймать почти всю ночь. Примерно в 2 часа ночи с правоохранителями связались медики больницы Козельска. По их словам, в окно к ним постучался мужчина в камуфляже и попросил шприцы. Ему не открыли дверь, после чего он ушел. В результате утром полиции удалось поймать стрелка.

12 июня в Калужской области вооруженный мужчина открыл стрельбу возле Оптиной пустыни.

По информации оперативных служб, в результате стрельбы пострадала женщина. Она получила касательное легкое ранение, уточнялось в заявлении.

Впоследствии стало известно, что мужчина открыл огонь в попытке остановить проезжавший мимо автомобиль. Он хотел ограбить сидевших в салоне людей.

Ранее наместник Оптиной пустыни прокомментировал стрельбу около монастыря.

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